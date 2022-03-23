سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة

العالم - ايران

وأشار اللواء سلامي في كلمة ألقاها في مجلس تأبين لأحد القادة الشهداء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الى "الحسابات الخاطئة للصهاينة" قائلا "نحذر هؤلاء بأن يكفو عن شرورهم وفي غير هذه الحالة سيتم اغلاق حتى هذه النوافذ الصغيرة المفتوحة أمامهم في العالم".

وقال: لعل الأعداء يكررون أخطاءهم، غلا اننا نقول لهم، إن الذي لا يتعظ من الأحداث فانه سيضطر الى تجربتها مرة أخرى، واذا ارادوا أن يتذوقوا طعم الانتقام مرة أخرى فعليهم أن يكرروا أخطاءهم مرة أخرى.

وأضاف: أعدكم اننا لن نسمح للاعداء بتهديد كرامة أمن الشعب الايراني وتعريضها للخطر.