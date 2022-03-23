إيران تزيد 10 آلاف ميغاواط من إنتاجها للكهرباء خلال 4 سنوات

العالم - إيران

وقال محرابيان في تصريحات أدلى بها في مدينة يزد وسط البلاد إن الشهور الماضية شهدت أيضا عقد اتفاقيات لإنشاء محطات للكهرباء بمقدار 200 ميغاواط وقد بدأت عمليات البناء في هذه المحطات ومن المنتظر أن تستكمل عمليات البناء خلال العام الإيراني الجاري.

وأوضح الوزير الإيراني أن الحكومة الإيرانية الجديدة تولي اهتماما خاصا لزيادة الاستفادة من الطاقات المتجددة مثل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مضيفا بأن محافظة يزد الإيرانية هي إحدى المحافظات التي تعتبر مناسبة جدا لزيادة بناء المحطات الشمسية.

كما شرح الوزير محرابيان خطط وزارته للحد من نفاد مخزون المياه الجوفية في البلاد موضحا أن العمل جار لتوسيع محطات تحلية مياه البحر ومد أنابيب نقل المياه من هذه المحطات إلى المحافظات الإيرانية.