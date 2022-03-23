مختبرات أوكرانيا البيولوجية..قواعد أميركا الفيروسية

العالم - في البيت الأبيض

والبروباغاندا الأميركية التي تتركز على رواية هجوم بيولوجي روسي على أوكرانيا، لا تنفي رواية التورط الأميركي في تطوير أسلحة بيولوجية داخل الولايات المتحدة وخارجها.



فساحة المواجهة بين البلدين أصبحت ساحات، منها مجلس الأمن حيث إتهام الأميركيين لموسكو بالتخطيط لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية، وكشف روسيا وثائق تشير إلى تورط واشنطن بأبحاث أسلحة بيولوجية.



ووسط المواجهة الروسية الأميركية، تظهر الصين لتشن حملة اتهامات ضد واشنطن، مطالبة إياها بالكشف عن طبيعة النشاطات التي تجري داخل مختبرات فورت دتريك وغيرها، بما يشمل مصادر فيروس كوفيد تسعة عشر.



وبين العين الروسية على النشاطات البيولوجية الأميركية، والعين الأميركية على تطوير الأسلحة الكيميائية في المختبرات المنتشرة حول العالم، أصبح ضروريا تعديل مصطلح الحرب النووية ليصبح الحرب النووية البيولوجية



وحظي موضوع مثل الحرب البيولوجية باهتمام واسع من الناشطين على تويتر.



في هذا السياق علّق' كولن كروود' وفيه. إذا الولايات المتحدة تروج الان لمقولة أن روسيا قد تستخدم الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. ومع ذلك ، فإن أميركا هي التي تمتلك مختبرات الأسلحة البيولوجية، كما اعترفت بذلك حكومتها.



'موجو ريسين' بدوره علق. الولايات المتحدة المشهورة باستخدامها لللأكاذيب لإشعال الحروب، تزعم أن روسيا ستستخدم الأكاذيب لشن حرب. ما هذا الهراء؟ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تستهزئ علانية بقوانين الأسلحة الكيماوية، وأنشأت 'مختبرات بيولوجية' في أوكرانيا



نختم التغريدات مع 'كاثي' التي كتبت. ربما لو لم تمول الولايات المتحدة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في المقام الأول، لما كنا نتعامل مع هذا العبث الان



وكانت الرسوم الساخرة عديدة حول تورط الولايات المتحدة في الحرب البيولوجية، ففي الرسم الأول الأميركي يقول: الإتهامات الروسية لنا في هذا الخصوص سخيفة. بينما خلف الستار نرى المختبرات البيولوجية الاميركية السرية وهي تعمل في اوكرانيا.



الرسم التالي أيضا يصور الأميركي وهو يقول يجب أن نواصل التحقيقات حول مصدر فيروس كورونا في الصين. بينما المصدر هنا في الخلف.. سري للغاية المختبرات البيولوجية الأميركية



أخيرا مع هذا الرسم.. الرئيس فلاديمير بوتين يهدد بتفجير الوضع في العالم بسبب أوكرانيا، بينما الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يبدو عاجزا عن فهم ما يجري يمسك بمسمار الأمان الخاص بالقنبلة ويقول ما هذا الشيء الصغير.

ضيوف هذه الحلقة :

- سكوت بينيت الخبير في الشؤون الأمريكية من شيكاغو

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...