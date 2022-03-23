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روسيا تدمر ترسانة أوكرانية بصواريخ أطلقت من البحر

روسيا تدمر ترسانة أوكرانية بصواريخ أطلقت من البحر
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة اطلقت من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا.

العالم - روسيا

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "مساء 22 آذار/مارس، تم توجيه ضربة بسلاح بحري عالى الدقة بعيد المدى لترسانة أسلحة في منطقة "أورجيف" على بعد 14 كيلومترا من مدينة روفنو ونتيجة للقصف تم تدمير ترسانة أسلحة وأعتدة عسكرية، بما فيها أسلحة واردة من الدول الغربية".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "كما قامت وسائل الدفاع الروسية خلال يوم أمس بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق مدينة إيزيوم و16 طائرة أوكرانية مسيرة من بينها 3 مسيرات من طراز بيرقدار التركية".

وتابع كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير 184 طائرة ومروحية أوكرانية، و246 طائرة مسيرة.

وأشار أن تشكيلات "الصياد الليلي" المكونة من مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن" قامت بتدمير 8 دبابات و5 مدرعات ومركبات مشاة ميكانيكي، و9 سيارات و3 نقاط إطلاق نار، و7 مدفعية ميدان وهاون".

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