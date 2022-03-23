رئيسي يوعز للأجهزة الرسمية بتقديم تقارير كل شهرين لتحقيق شعار العام

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيسي في أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال العام الجديد (الذي بدأ قبل يومين)، والذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسته.

وأضاف رئيسي: ينبغي علينا جميعا أن نبذل الجهود لتعزيز الثقة التي منحها سماحة القائد للحكومة عبر تصريحاته لمناسبة حلول العام الجديد والتي زادت الأمل بين قلوب الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد.

وقال الرئيس الإيراني: إن الحكومة ينبغي عليها في سياق تحقيق الأهداف المحددة من جانب قائد الثورة، أن تضاعف جهودها لتعزيز قاعدتها الشعبية في البلاد.

وأضاف أن: سماحته أكد في هذه التصريحات على موضوعين أساسيين؛ الأول ضرورة رفع حجم التجارة الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الخارجية في هذا الإطار خلال العام الجديد، والثاني زيادة مبيعات الخام رغم الحظر والتهديدات الراهنة.

وأكد أن: هذه التوجيهات الحكيمة أظهرت بأننا قادرين على مواصلة المضي قدما برغم الظروف الناجمة عن الضغوط والحظر.

الرئيس الإيراني تطرق أيضا إلى ظاهرة التضخم الاقتصادي، مبينا أنها تشكل إحدى الهواجس التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية، وبما يلزم الحكومة أن تقوم بخطوات مميزة تختلف عن ما قامت به خلال العام الماضي لمعالجة هذه المعضلة.

ومضى يقول: إن الازدهار الاقتصادي العادل شكل المحور الأساس والرئيسي في تعليمات قائد الثورة الاسلامية من أجل تحقيق شعار العام وبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي.

وأوضح أن: سماحته وجّه في هذا السياق إلى مضاعفة الشركات القائمة على المعرفة في البلاد؛ ولا يقتصر تأكيد قائد الثورة على زيادة الشركات المعرفية كما على حساب الجودة، بل يتعين اتخاذ إجراءات و وضع خطط لتحقيق كلا الجانبين.