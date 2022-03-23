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التوحيد الاسلامي: العمليات البطولية ترسم طريق زوال كيان العدو

التوحيد الاسلامي: العمليات البطولية ترسم طريق زوال كيان العدو
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

باركت حركة التوحيد الإسلامي في بيان، العمليات البطولية المستمرة لأبطال الشعب الفلسطيني.

العالم - لبنان

واضاف ان العمليات التي تستهدف جنود وقطعان مستوطني العدو الصهيوني، لا سيما عملية بئر السبع المزدوجة، دهسا وطعنا، في مشهد يرسم طريق زوال هذا الكيان وتحقيق وعد الآخرة باستعادة الديار والمقدسات وطرد المحتلين.

واعتبرت أن بيت المقدس وأكناف بيت المقدس تكتنز رجالات الكرامة والعزة الذين يمسحون العار عن جبين الأمة، وما لحقها من تدنيس بفعل التطبيع الرسمي العربي المخزي مع الكيان الصهيوني الغاصب.

واكد ان هذه العمليات تخاطب وعي الصهاينة، بأن لا مقام لكم فارجعوا، وهذا هو السياق الطبيعي في الرد على جرائم "إسرائيل" وعملائها في بلادنا.

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