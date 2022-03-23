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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان: قلنا للأميركيين إننا لا نتنازل عن خطوطنا الحمراء ولابد من احترام ذلك
أمير عبداللهيان: من النقاط المهمة التي ناقشناها اليوم هو تعزيز أمر السياحة بين سورية وإيران
أمير عبداللهيان: نرحب بما يقدمه الذين يبادرون برفع الحصار عن الشعب اليمني
أمير عبداللهيان: قلنا للأميركيين إننا لا نتنازل عن خطوطنا الحمراء ولابد من احترام ذلك
أمير عبداللهيان: قدمنا ما نريد التوصل إليه في الاتفاق النووي للأطراف الأخرى
بوتين : لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الاوروبي وتلقي المدفوعات باليورو والدولار
انخفاض سعر الدولار في بورصة موسكو بعد تصريحات بوتين
انخفاض سعر الدولار في بورصة موسكو بعد تصريحات بوتين
بوتين: يجب أن يقدم الدعم للمزارعين والمنتجات الزراعية
ميشوستين: من أولوياتنا هو زيادة مرونة الاقتصاد برعاية رئيس البلاد
أمير عبداللهيان: نرحب بما يقدمه الذين يبادرون برفع الحصار عن الشعب اليمني
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش
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