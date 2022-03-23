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إيران تدعو منظمة التعاون إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني

إيران تدعو منظمة التعاون إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي هذه المنظمة إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي.

العالم - إيران

وأضاف سعيد خطيب زاده اليوم الأربعاء أمام الاجتماع الـ48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فی إسلام آباد، أن بعض أعضاء المنظمة رحب بالسياسات الخادعة للكيان الصهيوني وأميركا القائمة على التطبيع مع الدول الإسلامية وهذا الترحيب يمثل إنذارا لمن يهمهه قضايا العالم الإسلامي.

وهنأ خطيب زاده باكستان بمناسبة ذكرى العيد الوطني، وأضاف: نغتنم هذه الفرصة لتهنئة باكستان خاصة وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي بهذه المناسبة.

وأضاف أن انعدام الأمن في غرب آسيا يعود إلى الأزمة في فلسطين والاحتلال الممنهج من قبل الكيان الصهيوني وأن هذه الأزمة هي أقدم وأكثر الأزمات تعقيدا في النظام الدولي.

وتابع: من دواعي الأسف الشديد أن رغم مساعي منظمة التعاون الإسلامي على مدى أكثر من خمسين عاما لازال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والحرمان من أبسط حقوقه.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي رفضت كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأصدرت بيانات متعددة نددت فيها التطبيع .

واستطرد بالقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن الفلسطينيين هم الذين يجب أن يقرروا مصيرهم، لافتا أن إيران قدمت مشروعا ذي أربعة بنود اقترحت فيه إجراء الاستفتاء في فلسطين.

وأضاف أن وضع نهاية للكيان الصهيوني لايحقق من خلال حل عسكري أو مبادرات سياسية فاشلة بل إنه يتطلب إجراء استفتاء حقيقي مع مشاركة جميع الفلسطينين في المناطق المحتلة وكذلك اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن أفغانستان تواجه أيضا أزمة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وهي ناجمة عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها أميركا بشكل أحادي خلال العقدين الماضيين.

ومضى يقول إن إيران تعتبر الاستقرار في كابول بمثابة الاستقرار في طهران وتبذل كافة جهودها لإرساء الأمن و الاستقرار في أفغانستان.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار خطيب زاده إلى مستجدات الساحة السورية والتطورات الإيجابية في علاقاتها مع بعض دول المنطقة، وأضاف أن إيران تدعم ضمان الأمن والرخاء للشعب السوري وتندد بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا.

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