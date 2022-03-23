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العراق وكازاخستان يبحثان إلغاء تأشيرات الدخول لهذه الفئات

العراق وكازاخستان يبحثان إلغاء تأشيرات الدخول لهذه الفئات
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع نظيره الكازاخستاني، توسيع العلاقات وتوقيع مذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحامليّ الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة.

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان، إن حسيم "التقى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة جُمهوريَّة كازاخستان، ‏مختار تليوبيردي، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد".

وبحث اللقاء، "العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، وأكّد الوزير على أهميَّة تطوير وتوسيع العلاقات وتوقيع مُذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحامليّ الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة بما يسهل تبادل الزيارات بين وفود كلا البلدين".

ووجه حسين، "الدعوة لنظيره الكازاخستانيّ إلى زيارة العراق والوفود المختصة لغرض التوقيع على مُذكرة التفاهم ومُناقشة سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة".

كما تطرق الوزيران، بحسب البيان، إلى "القضايا الدوليَّة الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليّ وكذلك اقتصاديات الدول، وأكّد الجانبان على أهميَّة تشجيع المُبادرات الدوليَّة الراميّة إلى حل الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة بالطرق السلميّة لغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليّ وإيقاف التوتر والتصعيد تفادياً لانعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد العالميّ وعلى عمليّة التنميّة".

من جانبه أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير خارجيَّة كازاخستان، "سعيّ حكومة كازاخستان على توسيع وتطوير علاقاتها مع جُمهوريَّة العراق وفي جميع المجالات والعمل على فتح سفارة لجُمهوريَّة كازاخستان في بغداد".

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