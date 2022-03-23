أمير عبداللهيان: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق نووي

العالم - سوريا

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: بحثنا العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية المفروضة على البلدين.

واكد المقداد ان إيران قادرة عن الدفاع عن مصالحها ومواقفها .

وفيما يخص الحرب الروسية الامريكية قال ان روسيا تدافع عن حقها في الحفاظ على أمن شعبها بعيدا عن تواجد الناتو.

إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا

من جهته قال عبد اللهيان: تطرقنا إلى آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية وان ايران ترحب بما تقوم به بعض الدول العربية تجاه سوريا.

واضاف عبد اللهيان ان إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق نووي في مفاوضات فيينا.

ووصل أمير عبد اللهيان إلى دمشق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في سوريا حول التطورات الاقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني.

يتبع..