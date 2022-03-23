اتفاقية أردنية كورية لتحسين شبكات مياه جرش

العالم - الاردن

وعرض النجار لحجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة الواقع المائي وتزايد الصعوبات بعد أزمة كورونا وأعباء اللجوء السوري، ولاسيما على الدول ذات الشح المائي مثل الأردن الذي يستضيف اللاجئين في هذه الظروف الاستثنائية ما فاقم من تحديات المياه وارتفاع الكلفة.

ولفت إلى أن الأردن يحاول جاهدا تأمين مصادر مائية جديدة وخفض الفاقد لتحسين التزويد المائي في جميع المناطق. وبين النجار الجهود التي يبذلها قطاع المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها ومتلازمة الطاقة والمياه والتي تعد من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة. وثمن الدعم الكوري المتواصل خاصة في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد وتحسين أنظمة التزويد ومراقبة المياه.

وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة أن المشروع يهدف للبدء بإعداد دراسات تحسين خدمات المياه في منطقة المصطبة بقيمة إجمالية تبلغ 9.131 مليون دولار ممولة من الوكالة الكورية، ولاسيما أنها من المناطق التي تعاني قصورا في التزويد المائي نتيجة اهتراء الشبكة وازدياد الطلب نتيجة التوسعات العمرانية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي سو دونغ سونغ عبر عن تقدير كوريا للدور الأردني الإنساني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والإجراءات الحكومية خاصة في قطاع المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين.

وأكد استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة نقص المياه والتحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في هذا المجال.

وأشار إلى أن قطاع المياه في الأردن ضمن أولويات الوكالة الكورية (كويكا) والتي مولت عدة مشاريع مائية لتخفيف العبء عن قطاع المياه في الأردن وتحسين حياة السكان. وأوضح أن الوكالة نفذت خلال الأعوام 2008 – 2011 مشروع مراقبة تحسين أنظمة وكفاءة المياه بحوالي 3.5 مليون دولار لتحسين الشبكات وأنظمة التزويد من خلال إنشاء (نظام القياس عن بعد) لمراقبة جودة المياه في مناطق العاصمة عمان والسلط والزرقاء والمفرق، ما انعكس على رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد في هذه المناطق، وكذلك مشروع فقوع بمحافظة الكرك بهدف رفع كفاءة الإمداد بالمياه وتقليل الفاقد من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه.

ويتضمن المشروع الجديد بناء وتصميم شبكات حديثة ونظام لمراقبة جودة المياه وتلبية الاحتياجات المائية وتخفيف الأعباء وتحسين التزويد المائي في منطقة المصطبة بمحافظة جرش.