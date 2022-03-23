الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ستولتنبرغ: انضمام أوكرانيا للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا

ستولتنبرغ: انضمام أوكرانيا للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي غدا
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الاجتماع الاستثنائي غدا للحلف لن يشهد مناقشات حول انضمام أوكرانيا له، مؤكدا على استمرار في دعم كييف بالأسلحة والمساعدات الإنسانية.

العالم - أوروبا

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".

وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.

ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".

وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".

وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".

وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".

روابط ذات صلة

'الناتو' بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا بشكل جذري

'ستولتنبرغ' يدعو روسيا إلى وقف الحرب واستئناف الجهود الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يبحث سبل تعزيز الشراكة مع البنك الدولي في مجال الماء

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من محاولات الضغط عليها

"العزم" يوضح موقفه بشأن حضور جلسة انتخاب رئيس للعراق

إصابة خمسة مواطنين يمنيين في قصف سعودي

انضمام المئات لعملية التسوية بريف دمشق والرقة ودير الزور وحلب

خلال لقائه عبداللهيان.. الاسد يؤكد أهمية التوصل لاتفاق نووي لخدمة مصالح إيران والمنطقة