العالم – خاص بالعالم

اليد التي تمد الى المصالح الايرانية تقطع، سياسة طالما اكدت طهران اعتمادها وعلى اعلى المستويات

قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي حذر كيان الاحتلال الاسرائيلي من مغبة التمادي في الاعمال العدائية تجاه ايران، وقال ان الصهاينة يخطئون دائما في حساباتهم، واكد ان من لا ياخذ العبر سيذوق مرارة الانتقام

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: نحذركم وإلا ستغلق هذه المنافذ الصغيرة المفتوحة لكم على العالم، توخوا الحذر لاننا لا نشيع شهداءنا ونقيم لهم المجالس التابينية فقط، نحن ننتقم ايضا.

تحذيرات سلامي جاءت تاكيد على سياسة طالما اعتمدها حرس الثورة في التعامل مع الاعتداءات ضد ايران ومصالحها، حيث يمكن الاشارة الى ان حرس الثورة اطلق قبل ايام اثني عشر صاروخا باليستيا على مركز سري تابع لكيان الاحتلال في اربيل شمالي العراق انطلقت منه طائرة مسيرة باتجاه الاراضي الايراني حيث نفذت اعتداء في محافظة كرمانشاه، وقد تسبب الصواريخ الايرانية بمقتل واصابة عدد من عناصر الاحتلال

كما تجدر الاشارة ايضا الى ان ردود طهران تطال حتى القوى الكبرى عندما تتجاوز حدودها، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال الضربة التي وجهتها ايران للقوات الاميركية في قاعدة عين الاسد غربي العراق ردا على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد الدولي

وتعتبر التهديدات والتحذيرات التي يطلقها القادة الايرانيون رسائل يجب على المعنيين ان ياخذوها بعين الاعتبار نظرا الى ان تاريخ الجمهورية الاسلامية اثبت ان قولها وفعلها واحد خاصة فيما يتعلق بالامن ومصالح الشعب الايراني.