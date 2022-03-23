العالم - باكستان

وتابع: "لن أعلن الاستقالة وسأواجه مشروع حجب الثقة في الجمعية الوطنية"، حسبما قال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء.

وأكد عمران خان أنه يستطيع التغلب على أحزاب المعارضة، التي توعدها بما قال إنه "أقوى ورقة سياسية" ضدها قبل موعد التصويت على حجب الثقة.

وقال رئيس وزراء باكستان: "ستكون تلك الورقة مفاجئة للجميع".

وتوقع عمران خان ارتفاع شعبيته بنسبة تصل إلى 90 في المئة، بعد اجتماع سياسي من المقرر أن يتم تنظيمه الأحد المقبل، مؤكدا أنه لن يتساهل مع المتورطين في قضايا فساد من السياسيين.

يذكر أن أحزاب المعارضة في باكستان قدمت مشروع قانون لرئيس الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، تدعوا فيها إلى عزله أو حجب الثقة عنه لأنه فقد تأييد الأغلبية داخل الجمعية على حد وصفها.

وأعلن البرلمان الباكستاني أنه سيعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، لبحث اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.