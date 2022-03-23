ADHRB تطالب المنامة بإطلاق سراح السجناء السياسيين فوراً 

العالم-البحرين

وقالت المنظمة: السيد الرئيس، تود منظمة السلام إثارة انتباه المجلس إلى استمرار تفشي فيروس كورونا في السجون ومراكز التوقيف البحرينية، وسط محاولات من قبل السلطات لإخفاء المعلومات حول المعتقلين السياسيين المصابين وحالتهم.

ويوجد حاليًا ما يزيد عن 580 سجينًا مصابًا في سجن جو. يُحرم السجناء المصابون من الاتصال بأسرهم بينما تم حظر الزيارات منذ بداية الوباء، وبذلك تعلم أسرهم بأمر إصابتهم من خلال موقع وزارة الصحة الذي ينشر نتائج الإختبار لجميع البحرينيين دون تمييز. ومع ذلك، لجأت إدارة السجن في بعض الأحيان إلى إجراء اختبارات سريعة من أجل تجنب نشر النتائج. ونتيجة لذلك، يُترك أفراد الأسرة قلقون وغير مدركين لوضع أبنائهم المسجونين ومكان وجودهم. تقاعست السلطات باستمرار عن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين في السجن، وأصرت على أن الوضع تحت السيطرة وأن السجناء يتلقون الرعاية المناسبة.

ومع ذلك، أفاد السجناء المتعافون أنهم محتجزون في زنزانة صغيرة دون علاج مناسب، في حين لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. عندما يتعلق الأمر بالسجناء الذين يعانون من ظروف استثنائية، فقد يكون هذا خطيرًا بشكل خاص. بالعودة إلى شهر يونيو، توفي السجين السياسي حسين بركات بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

تكرر منظمة السلام نداء المفوض السامي منذ بداية الوباء، والذي يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من أجل الحد من الاكتظاظ.