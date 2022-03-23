الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب العام المصري يفتح مجددا التحقيقات في قضية "حادثة الغسالة"

النائب العام المصري يفتح مجددا التحقيقات في قضية
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدر النائب العام المصري أمرا بإعادة فتح التحقيق بقضية وفاة امرأة من مدينة بيلا غرقا في الغسالة.

العالم _ منوعات

وجاء قرار النائب العام بناء على التظلم الذي قدمته عائلة الضحية التي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

وكان علاء، شقيق المرأة الراحلة التي تدعى أمنية، قد عمد لنشر القصة على شكل تغريدات على حسابه في "تويتر"، مع هاشتاغ "حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت"، وقال علاء إن حادثة وفاة شقيقته وقعت في 2 يوليو 2021، بعد 45 يوما من ولادتها طفلا.

وأشار علاء لعدم اقتناعه برواية زوجها الذي قال إنه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، مؤكدا انتحارها لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف شقيق أمينة إنهم صعدوا في الساعة 8 صباحا إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتا تأتي منه، ليصدموا بوجود أمينة ميتة منذ 6 ساعات، بدون أن يقوم زوجها وحماتها بمحاولة إنقاذها أو إسعافها.

وأوضح أن تقرير الوفاة حدد السبب بـ "سفكسيا الغرق"، وأن التيبس الذي بدأ في الظهور على الفم يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، وهذا ما دفعهم للاتجاه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.

روابط ذات صلة

مصر تلجأ لسندات "الساموراي" لدعم اقتصادها في مواجهة الضغوط

هاشتاغ.. أزمة مالية في مصر بسبب الدولار والجنيه

ماذا تخفي قمة"السيسي وابن زايد وبينيت"بشرم الشيخ اليوم؟

موجة غضب تجتاح مصر بسبب هبوط سعر الجنيه امام الدولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مختبرات أوكرانيا البيولوجية..قواعد أميركا الفيروسية

الصين تعزل مدينة يسكنها 9 ملايين شخص بسبب كورونا

حزب الله يشيد بعملية بئر السبع البطولية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. مسيرة علاقات، إيران وسورية في خندق واحد...روسيا تستخدم ورقة الغاز ضد خصومها

اشتية يطالب بالضغط على 'اسرائيل' للافراج عن أموال السلطة المحتجزة

هجوم تيمياوين.. إرهاب انفصالي يستهدف الجزائر