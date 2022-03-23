النائب العام المصري يفتح مجددا التحقيقات في قضية "حادثة الغسالة"

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وجاء قرار النائب العام بناء على التظلم الذي قدمته عائلة الضحية التي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

وكان علاء، شقيق المرأة الراحلة التي تدعى أمنية، قد عمد لنشر القصة على شكل تغريدات على حسابه في "تويتر"، مع هاشتاغ "حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت"، وقال علاء إن حادثة وفاة شقيقته وقعت في 2 يوليو 2021، بعد 45 يوما من ولادتها طفلا.

وأشار علاء لعدم اقتناعه برواية زوجها الذي قال إنه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، مؤكدا انتحارها لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف شقيق أمينة إنهم صعدوا في الساعة 8 صباحا إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتا تأتي منه، ليصدموا بوجود أمينة ميتة منذ 6 ساعات، بدون أن يقوم زوجها وحماتها بمحاولة إنقاذها أو إسعافها.

وأوضح أن تقرير الوفاة حدد السبب بـ "سفكسيا الغرق"، وأن التيبس الذي بدأ في الظهور على الفم يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، وهذا ما دفعهم للاتجاه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.