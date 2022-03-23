الكشف عن المكان الذي نقل بينس إليه خلال اقتحام الكابيتول

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وحسب "The Hill" قال مفتش الخدمة السرية لانيل هاوا إن جهاز الخدمة السرية عمل على إجلاء بينس من قاعة مجلس الشيوخ حوالي الساعة 2:26 مساء، ونقل إلى رصيف تحميل تحت الأرض، حيث انتظر مع زوجته وابنته لحوالي خمس ساعات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكشف عن هذه المعلومات جاء خلال جلسة محاكمة كوي غريفين، أحد مثيري الشغب يوم 6 يناير ومؤسس "Cowboys for Trump"، مشيرة إلى أن فريق دفاع غريفين تمكن من الكشف عن موقع بينس خلال أعمال الشغب على الرغم من احتجاجات وزارة العدل، التي أرادت الحفاظ على سرية هذه المعلومات.

وجادل المدعون بأن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يشكل مصدر قلق للأمن القومي.