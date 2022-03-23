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أنباء عن مقتل العميد ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء في عدن

الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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