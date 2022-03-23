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أول تعلق للصدر بعد اعلان الكتلة الأكبر ومرشحي الرئاسات

أول تعلق للصدر بعد اعلان الكتلة الأكبر ومرشحي الرئاسات
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على إعلان تحالف "إنقاذ وطن" الكتلة الأكبر، فضلاً عن تقديمه مرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء.

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكثر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني) فأنني اعد ذلك إنجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن.. متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف أو تأخير".

وأضاف، "كما أن كل أملي أن تكون حكومة قادرة عل النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب.. وسوف لن ابقى مكتوف الايدي اذا ما تكررت المأساة السابقة وان كان ذلك ممن يتمنى لي فضلاً عن غيرهم فأنني مع الشعب فقط لأرضي ربي وضميري ولن احيد عن الاصلاح وهيبة الوطن".

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