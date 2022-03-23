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اشتية يطالب بالضغط على 'اسرائيل' للافراج عن أموال السلطة المحتجزة

اشتية يطالب بالضغط على 'اسرائيل' للافراج عن أموال السلطة المحتجزة
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات الجائرة والإفراج عن الأموال المحتجزة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو.

وشدد اشتيه على أهمية العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال اشتية: "على المجتمع الدولي عدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين".

وحول مؤتمر المانحين المقبل، أكد اشتيه أهمية أن يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى أنه سيتم تقديم أجندة إصلاح شاملة خلال المؤتمر ستعمل على تطبيقها الحكومة.

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اشتية يطالب بالضغط على 'اسرائيل' للافراج عن أموال السلطة المحتجزة

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