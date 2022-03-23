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روسيا تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الاميركان

روسيا تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الاميركان
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاربعاء، إنها سلمت السفارة الأميركية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأميركيين الذين سيتم طردهم بصفتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

العالم - أوروبا

وأوضحت الخارجية الروسية أن طرد الدبلوماسيين الأميركيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وموظفا روسيا في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

كما شددت الوزارة على أن "أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسبا".

يذكر أن واشنطن كانت أعلنت في وقت سابق أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا، أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مدعية أنهم مارسوا "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، فيما اعتبرت روسيا هذا القرار انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

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