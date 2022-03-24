مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.

ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.

وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.