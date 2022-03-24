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أولى ردود أفعال جعفر الصدر وريبر أحمد بعد ترشيحهما

أولى ردود أفعال جعفر الصدر وريبر أحمد بعد ترشيحهما
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا مرشح "التحالف الثلاثي" لمنصب رئيس الوزراء في العراق جعفر الصدر، الأربعاء، إلى العمل معاً لاستعادة الدولة.

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "يشرفني أن أكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه".

وأضاف "لنعمل معاً لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء بلدي الغالي".

كما وتعهد مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية العراقية ريبر أحمد، بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية.

وقال أحمد في تغريدة على تويتر: "تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف إنقاذ الوطن بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية"، متعهداً بـ"العمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

وحدد التحالف الثلاثي، الأربعاء، مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء وهما ريبر أحمد وجعفر الصدر، فيما أعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن الأكثر عدداً في البرلمان".

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