رئيس الحكومة المغربية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي تطوير الشراكة

العالم - المغرب

كما بحث الجانبان الظروف العالمية المتسمة بالمبادرات الرامية، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن أخنوش أشاد بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب والبنك الدولي، والتي تهدف إلى دعم ومتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، عزم بلاده مواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تداعيات جائحة "كورونا"، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف البيان أن رئيس مجموعة البنك الدولي جدد التزام المجموعة بدعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن المغرب لديه الإمكانيات الضرورية للخروج من تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن المغرب بدأ التعامل مع البنك الدولي في أبريل من سنة 1958، وحصل منذ سنة 1962 إلى اليوم على تمويل العديد من البرامج والمخططات.