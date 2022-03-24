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امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري

امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مواصلة دعم الجمهورية الاسلامية لسوريا حكومة وشعبا.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة السورية دمشق، أمس الاربعاء، بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ومستشار الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وخلال اللقاء أجرى الجانبان محادثات تناولت مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وأشار أمير عبداللهيان خلال اللقاء الى الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة، مؤكدا مواصلة دعم ايران لسوريا حكومة وشعبا.

من جانبه، أكد اللواء علي مملوك على الدور الهام للجمهورية الاسلامية الايرانية في إرساء الاستقرار الاقليمي وخاصة مكافحة الجماعات الارهابية، واصفا مكانة القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني بالبارزة في هذا المجال.

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