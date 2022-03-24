مقرر أممي: الاحتلال يرتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

العالم-الاحتلال

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة، مساء الأربعاء، عن نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، قوله إن "نتائج التقرير إضافة مهمة، في الوقت المناسب، للإجماع الدولي المتزايد، على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".



وأضاف أن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأت "إسرائيل" نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.



وذكرت "العفو الدولية" أن "المقرر الخاص، بحث معاملة (إسرائيل) للفلسطينيين من منظور القانون الدولي، وتوصل إلى استنتاج لا لبس فيه بأن هذا هو الفصل العنصري".



ودعا التقرير المجتمع الدولي والدول المتحالفة مع "إسرائيل"، إلى التوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء الفصل العنصري، وحماية حقوق الفلسطينيين.



وطالبت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.



وتناول تقرير المقرر الخاص الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز خاصة على قضية الفصل العنصري.