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مسلحون مجهولون يغتالون رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا السورية

مسلحون مجهولون يغتالون رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا السورية
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قضى رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وأصيب مواطن سوري آخر جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم في بلدة الصنمين.

العالم - سوريا

وذكرت ومذكالة سانا أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس مدينة الصنمين المهندس محمود المحمد العتمة نحو الساعة السابعة من صباح اليوم برفقة أحد معارفه في المنطقة بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى استشهاده على الفور واصابة الشخص الآخر إصابات خطيرة.

وبين الدكتور خلدون الكراد معاون مدير صحة درعا لوكالة سانا أن جثمان رئيس مجلس مدينة الصنمين وصل إلى مشفى الصنمين العسكري وقد فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في الصدر والرأس.

وقتل الخميس الماضي رئيس مجلس مدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي تيسير العقلة بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط المدينة.

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