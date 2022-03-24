الدفاع الروسية:حقائق جديدة تثبت التدخل الأمريكي المباشر في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا

العالم-روسيا

وبحسب البيان، الحقائق الجديدة تثبت المشاركة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وقال البيان: "الولايات المتحدة تخطط لاختبار عقاقير غير مسجلة على الجيش الأوكراني، وفي المستقبل القريب، ستقدم وزارة الدفاع الروسية وثائق أصلية توضح أن المشروع البيولوجي U-Pi-2، الذي تم تنفيذه في المختبرات الأوكرانية، وتم تطويره والموافقة عليه في البنتاغون".

وفقا لوزارة الدفاع الروسية: "كان الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة بشكل خاص المتوطنة في أوكرانيا. حيث تضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل المعدي في مقابر الحيوانات القديمة من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة".

وقالت الوزارة: "لم تقتصر تجارب البنتاغون في المعامل الأوكرانية على تطور إصابات خطيرة، بل️ شاركت أيضا شركة أدوية متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية ، وفقًا للوثائق الواردة، وعملت مع وزارة الدفاع الأوكرانية لاختبار الأدوية غير المسجلة على وجه التحديد على أفراد الجيش الأوكراني".

وفي سياق العملية الخاصة لحماية دونباس، أفاد بيان وزارة الدفاع بأن القوات وحدات من الجيش الروسي سيطرت بشكل كامل على مدينة إيزيوم في منطقة خاركوف.

وأعلنت الدفاع الروسية إصابة 9 منظومات دفاع جوي "إس-300" جنوب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، بالإضافة لـ 4 منظومات "بوك إم 1".

وتابع البيان: "قامت مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي خلال الليل بإصابة 60 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: نقطتان للقيادة، وراجمتا صواريخ، وأربعة مخازن للذخيرة، و47 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

ختم البيان: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 257 طائرة مسيرة، و202 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و1572 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى، و160 بطارية صواريخ، و633 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1379 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".