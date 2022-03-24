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أوكرانيا تخسر 246 طائرة مسيرة في الحرب مع روسيا

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

خسرت اوكرانيا 246 طائرة مسيرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الروسية مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي قامت خلال الليل الماضي بإصابة 60 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: نقطتان للقيادة، وراجمتا صواريخ، وأربعة مخازن للذخيرة، و47 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

وأكد مراسل قناة العالم ان خسائر اوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية بلغت 184 طائرة مروحية و 246 طائرة مسيرة، و202 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و1572 دبابات ومركبات قتال مصفحة أخرى، و160 بطارية صواريخ، و633 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1379 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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