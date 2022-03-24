الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الأوكراني يناشد قادة الناتو زيادة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة القوات الروسية محذرا من أن هدفها المقبل أعضاء بالحلف في شرق أوروبا

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران وروسيا تعملان على توحيد أنظمة الرسائل المالية لتجاوز "سويفت"

تحذير من هجمات سيبرانية تهدد مؤسسات مالية في تونس

من مطار بيروت.. عبداللهيان: ايران أعلنت استعدادها بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان

الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس

هذه أضرار مكعبات الثلج على الوجه

الجعفري: نحن شركاء لروسيا في مواجهتها مع الغرب