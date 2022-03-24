الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

من مطار بيروت..

عبداللهيان: ايران أعلنت استعدادها بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني ​حسين أمير عبداللهيان​ في تصريح له فور وصوله الى مطار بيروت الدولي، إستعداد إيران بشكل رسمي من أجل مد جسور التعاون مع ​لبنان​ في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار بيروت، أنه "منذ شهر تقريبا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة الف ميغاوات لكل محطة، اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الاخرى".

وأضاف: نحن اليوم في بيروت لأن العلاقات بين البلدين ممتازة ونحن نتشاور بشكل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ونوه الى انه منذ الزيارة الاخيرة التي أجراها الى بيروت الى اليوم حصلت تحولات كثيرة في المنطقة والعالم، حيث من الضروري ان نجري مشاورات أكثر دقة مع المسؤولين الاعزاء في لبنان حولها.

وقال وزير الخارجية الايراني انه خلال هذه الزيارة يحمل سلاما حارا من الشعب الايراني الى كل الشعب اللبناني العزيز.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يصل بيروت

أمير عبد اللهيان: ايران وسوريا في خندق واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران وروسيا تعملان على توحيد أنظمة الرسائل المالية لتجاوز "سويفت"

تحذير من هجمات سيبرانية تهدد مؤسسات مالية في تونس

من مطار بيروت.. عبداللهيان: ايران أعلنت استعدادها بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان

الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس

هذه أضرار مكعبات الثلج على الوجه

الجعفري: نحن شركاء لروسيا في مواجهتها مع الغرب