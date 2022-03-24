عبداللهيان: ايران أعلنت استعدادها بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار بيروت، أنه "منذ شهر تقريبا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة الف ميغاوات لكل محطة، اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الاخرى".

وأضاف: نحن اليوم في بيروت لأن العلاقات بين البلدين ممتازة ونحن نتشاور بشكل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ونوه الى انه منذ الزيارة الاخيرة التي أجراها الى بيروت الى اليوم حصلت تحولات كثيرة في المنطقة والعالم، حيث من الضروري ان نجري مشاورات أكثر دقة مع المسؤولين الاعزاء في لبنان حولها.

وقال وزير الخارجية الايراني انه خلال هذه الزيارة يحمل سلاما حارا من الشعب الايراني الى كل الشعب اللبناني العزيز.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.