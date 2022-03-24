مراسل العالم يكشف عن جدول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لزيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، أشار موفدنا الى أن الوزير عبد اللهيان أوضح في المؤتمر الصحفي3 نقاط مهمة الأولى ان ايران مستعدة تماما لمدّ جذور التعاون في المجال الاقتصادي مع بيروت والثانية استعداد ايران لانشاء محطتين للطاقة الكهربائية في بيروت والجنوب بطاقة استيعابية1000 ميغاواط و الثالثة تتعلق بالملفات بين البلدين.

وأضح موفدنا ان زيارة وزير الخارجية الايراني تأتي من أجل إجراء المزيد من التشاور بين مسؤولي البلدين في الملفات المختلفة.

وفيما يتعلق بجدول الزيارة والتواجد الحالي في السفارة الإيرانية في بيروت أوضح موفدنا الى أنه يجري حاليا وزير الخارجية الايراني لقاء مع الفصائل الفلسطينية، حيث يتخلل تلك الزيارة إجراء لقاء مع ممثلي الأحزاب والمسؤولين اللبنانيين ومن بينهم الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة اللبنانية.

ونوه موفدنا الى أنه فيما يخص اللقاء بأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، فلم تؤكد ولم تنفي مصادر وزارة الخارجية الايرانية هذا اللقاء .

وكان قد وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من دمشق.

وأفاد مراسل العالم ان ممثلين عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية حضروا لاستقبال وزير خارجية ايران في مطار بيروت.

ومن المرتقب أن يبحث أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع كبار المسؤولين اللبنانية الذين يلتقوهم.

وكان عبد اللهيان قد زار سوريا والتقى كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد ومستشار الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ونظيره السوري فاروق الشرع.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار بيروت، أنه "منذ شهر تقريبا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة الف ميغاوات لكل محطة، اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الاخرى".

وأضاف: نحن اليوم في بيروت لأن العلاقات بين البلدين ممتازة ونحن نتشاور بشكل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ونوه الى انه منذ الزيارة الاخيرة التي أجراها الى بيروت الى اليوم حصلت تحولات كثيرة في المنطقة والعالم، حيث من الضروري ان نجري مشاورات أكثر دقة مع المسؤولين الاعزاء في لبنان حولها.

وقال وزير الخارجية الايراني انه خلال هذه الزيارة يحمل سلاما حارا من الشعب الايراني الى كل الشعب اللبناني العزيز.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

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