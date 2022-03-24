هكذا يعمل الاحتلال على إسكات الفلسطينيين بإجراءاته القمعية

العالم - مراسلون

اعتقالات ومداهمات نفذها الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الماضية طالت15 فلسطينيا عدد منهم من المرشحين او العاملين في الانتخابات بالاضافة الى حملة مداهمات واسعة أدت الى اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينين في عدد من المدن.

الاحتلال الاسرائيلي منذ اسابيع مرت وهو يحذر من انفجار الاوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر رمضان المبارك تحذيرات تأتي في ظل التقاء احد الاعياد اليهودية مع الشهر المبارك وامكانية قيام المستوطنين للمسجد الاقصى خلال العيد اليهود، لكن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي على الارض تؤكد سعي الاحتلال لتازيم الموقف لا الى احتواءه.

بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي الهدوء يريده ذاتيا من الفلسطينيين وهو الامر الذي يستحيل ان يحدث.

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