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شاهد.. سياسية الاحتلال الجديدة لقمع فلسطينيي النقب

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تشتد الاعتداءات الصهوينة على الفسطينيين يوما بعد يوم، حيث وبدون أي سبب يتعرض الفلسطينيون في الشوارع للإعتداء من قبل الصهاينة.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة في حديث لقناة العالم من خلال برنامج "غياهب الكيان"، إن الكيان الصهيوني يقوم على مبدأين اساسيين هما، العنصرية والاستيطان.

واضاف، أن سياسة القتل والعنصرية من قبل الكيان الصهيوني اتجاه الفسطينيين تهدف الى ابعاد الفلسطينيين بشكل كامل من الاراضي الفلسطينية، ومن ثم تحويلها الى ارض يسكنها الصهاينة فقط.

واوضح عواضة، أن الكيان الصهوني أنشاء حديثا، وحدة خاصة تتكون من مجموعة كبيرة من الميلشيات بداخل منطقة النقب، وهي عبارة عن عناصر متطرفة جدا تؤازر الشرطة الاسرائيلية في قمع الفلسطينيين.

ولفت المتابع للشأن الاسرائيلي، الى ان الاجرام الصهيوني دلخل النقب، يعيد تاريخ بداية احتلال الاراضي الفسطينية، حينما قامت عصابات الصهانية في تنفيذ الجرائم والمجازر بحق الفسطينيين، موضحا ان هذا المشهد يتكرر اليوم في النقب من خلال الوحدة الجديدة التي تضم مابين عناصر شرطة الإحتلال وعناصر مدنية تابعة لشرطة الاحتلال وبادارة مباشرة من قبل "الشاباك" الاسرائيلي، لغاية اساسية هي استهداف الفسطنيي في النقب.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6099988

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2022