الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأحزاب اليمنية تدعو للاحتشاد بكل الساحات لإحياء يوم الصمود الوطني

الأحزاب اليمنية تدعو للاحتشاد بكل الساحات لإحياء يوم الصمود الوطني
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

نظمت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم الخميس، فعالية مركزية بمناسبة اليوم الوطني للصمود.

العالم-اليمن

وفي الفعالية دعت الأحزاب والمكونات للاحتشاد المهيب في كل الساحات يوم السبت القادم 26 مارس لإحياء يوم الصمود الوطني.

وأكدت وقوفها خلف الجيش اليمني واللجان الشعبية والطيران المسير والقوة الصاروخية وهي إلى جانبها في خوض معركة اليمن التاريخية للانعتاق من ربق الوصاية والتبعية.

وباركت عمليات كسر الحصار الأولى والثانية وما سيتبعها من عمليات كونها تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار القاتل المفروض على اليمنيين.

وأوضحت الأحزاب والمكونات أن دول العدوان قد رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء والسلام معها يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب قواتها والالتزام بالتعويض وإعادة الإعمار.

ورفضت مسرحية الدعوة إلى ما سمي بالمشاورات في الرياض بينما السعودية طرف رئيسي في العدوان والحوار ينبغي أن يكون معها وفي مكان محايد.

واستهجنت تحركات المبعوث مع كيانات وهمية تحت غطاء التحضير لما أسماه بالمشاورات وإعداد إطار عملها والتحذير من انحرافه عن مهامه الأساسية كمبعوث أممي.

ولفتت الأحزاب والمكونات السياسية إلى أن استمرار إغلاق المطارات والموانئ اليمنية على 25 مليون مواطن يمني سيعرض كل المنشآت السعودية الحيوية لأخطار الاستهداف المركز غير المحدود تلبية للمطالب الشعبية.

كما أكدت على أهمية التوجه حكومة وشعبا ومكونات وأحزاب نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات.

روابط ذات صلة

اليمن..169 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

العدوان السعودي نفذ أكثر من 580 ألف غارة على اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مسارات الحرب العسكرية والإقتصادية في اوكرانيا

الدفاع الروسية: تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي بأوكرانيا مرتبط بنجل بايدن

مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين في نابلس

محكمة جزائرية تدين وزيرين وزعيم الكارتل المالي في قضايا فساد

لافروف: لا يمكن لروسيا الاعتماد على كييف للوفاء بالتزاماتها الإنسانية

أمير عبداللهيان يصل الى 'عين التينة' للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني