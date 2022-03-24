الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز عن مصدر قضائي: قاض لبناني يأمر باستمرار احتجاز رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مسارات الحرب العسكرية والإقتصادية في اوكرانيا

الدفاع الروسية: تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي بأوكرانيا مرتبط بنجل بايدن

مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين في نابلس

محكمة جزائرية تدين وزيرين وزعيم الكارتل المالي في قضايا فساد

لافروف: لا يمكن لروسيا الاعتماد على كييف للوفاء بالتزاماتها الإنسانية

أمير عبداللهيان يصل الى 'عين التينة' للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني