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أمير عبداللهيان يصل الى 'عين التينة' للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني

أمير عبداللهيان يصل الى 'عين التينة' للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وصل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

وهذه هي الزيارة الثانية لأمير عبداللهيان الى لبنان بعد توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2021، بعد زيارته الى موسكو ومشاوراته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقد أجرى امير عبداللهيان في تلك الزيارة لقاءات ومحادثات مع المسؤولين والشخصيات اللبنانية البارزة، بحث خلالها معهم مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

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أمير عبداللهيان يصل الى 'عين التينة' للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني