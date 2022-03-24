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إثيوبيا تعلن عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي

إثيوبيا تعلن عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم بشمال البلاد.

العالم- افريقيا

يتبع....

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إثيوبيا تعلن عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي