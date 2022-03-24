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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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محمد طاهر أنعم: صنعاء رحبت بالهدنة على ان تكون حقيقية وشاملة
إسماعيل المحاقري: السعودية ترى في المؤتمر غطاء لعدوانها على اليمن
إسماعيل المحاقري: الشخصيات المرتبطة بالسعودية لا تأثير لها على الارض
إسماعيل المحاقري: السعودية تسعى من خلال هذه الاجتماعات الى ان توهم العالم انها مع السلام
الحكومة الإثيوبية تعلن أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم بشمال البلاد
مراسلة العالم: وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية التقت امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ومن المنتظر ان تلتقي الرئيس سعيد بالساعات القادمة
رويترز: مسؤول في حزب القوات اللبنانية يقول إن التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في بيروت العام الماضي مسيس منذ البداية
بايدن: قادة حلف شمال الأطلسي وافقوا على تعزيز الدفاعات خاصة بشرق أوروبا وسينشرون 4 وحدات قتالية جديدة في سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجر
رويترز: مسؤول في حزب القوات اللبنانية يقول إن الاتهامات الموجهة لجعجع مسيسة
رويترز عن مصدر قضائي: الاتهامات لجعجع جاءت بعد توافر معطيات جديدة بملف أحداث الطيونة ببيروت بالتسبب في القتل والتحريض على القتل
إثيوبيا تعلن عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم بشمال البلاد.
العالم-
افريقيا
يتبع....
تصنيف :
افريقيا
العالم
كلمات دليلية :
هدنة
إثيوبيا
تيغراي
دخول المساعدات
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