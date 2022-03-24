قادة الناتو يتفقون على تعزيز  الجناح الشرقي للحلف في مواجهة روسيا

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وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل «ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعملية الروسية، ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعباً والدفاع عن أمن جميع الحلفاء» حسب تعبيرهم.

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، وحذروا الصين من دعم العمليات الروسية.

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على دعم أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

وأضاف المسؤول على هامش الاجتماع في قمة الحلف: «بدأنا التشاور مع الحلفاء بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن. قد تكون هناك بعض التحديات التقنية عند القيام بذلك، ولكن هذا شيء نتشاور بخصوصه، وبدأنا نعمل عليه مع الحلفاء».

ووفقاً للمسؤول، فقد انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي عبر مكالمة فيديو، ولكنه لم يكرر طلبه في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أو إنشاء منطقة حظر طيران.