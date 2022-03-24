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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يعزي برحيل عضو مجلس خبراء القيادة السيد محمد فقيه مؤكدا ان الفقيد من علماء الدين البارزين بمحافظة فارس

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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