الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: نحن على ثقة بان لبنان سينجح في الاستحقاق النيابي

أمير عبداللهيان: نحن على ثقة بان لبنان سينجح في الاستحقاق النيابي
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، أنه لولا الروح المقاومة لابناء الشعب اللبناني لكنا اليوم نعاني من براثن الشر للكيان الصهيوني.

العالم - ايران

ونوه أمير عبداللهيان الى ان المجتمع اللبناني على اعتاب الانتخابات النيابية التي تشكل مصداقا للديمقراطية في لبنان.

وقال: نحن على ثقة بان لبنان سيحقق هذا الاستحقاق النيابي.

وأشار الى انه بحثنا مع وزير الخارجية اللبناني القضية الفلسطينية وايران تدعم التحرير الكامل للتراب الفلسطيني.

وأكد أمير عبداللهيان: نعتقد ان اجراء استفتاء لكافة سكان فلسطين الاصليين مسلمين ومسيحيين ويهود سيعطي صور واضحة عن مستقبل فلسطين

وأوضح وزير الخارجية الايراني ان بلاده ترحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران.

وقال: نتمنى من السعودية ومسؤوليها التحرك لمصلحة المنطقة.

وحول مفاوضات فيينا نوه وزير الخارجية الايراني الى انه "لا زالت هناك امور عالقة في فيينا ولم نتوصل الى الغاء كل الحظر"، مؤكدا ان التوصل الى اتفاق نهائي سيكون مفيدا لكل المنطقة.

وشدد أمير عبداللهيان انه "نعتقد ان على الولايات المتحدة ان تسلك الطريق الصحيح لابرام الاتفاق وعدم التلاعب بالوقت".

ووصل وزير الخارجية اليوم الخميس الى لبنان متوجها من سوريا والتقى عصر اليوم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ثم اجتمع مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

وزار امير عبد اللهيان امس الاربعاء دمشق والتقى كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ثم غادر اليوم دمشق متوجها الى بيروت.

روابط ذات صلة

امیر عبد اللهيان يجتمع مع نظيره اللبناني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان: نحن على ثقة بان لبنان سينجح في الاستحقاق النيابي

قادة الناتو يتفقون على تعزيز  الجناح الشرقي للحلف في مواجهة روسيا

جعبة أمير عبداللهيان دسمة..!

السودان: اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمشاركين في موكب 24 مارس

بالفيديو.. شاهد عملية بئر السبع تثير الغضب والرعب داخل صفوف المستوطنين

امیر عبد اللهيان يجتمع مع نظيره اللبناني