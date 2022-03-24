أمير عبداللهيان: نحن على ثقة بان لبنان سينجح في الاستحقاق النيابي

العالم - ايران

ونوه أمير عبداللهيان الى ان المجتمع اللبناني على اعتاب الانتخابات النيابية التي تشكل مصداقا للديمقراطية في لبنان.

وقال: نحن على ثقة بان لبنان سيحقق هذا الاستحقاق النيابي.

وأشار الى انه بحثنا مع وزير الخارجية اللبناني القضية الفلسطينية وايران تدعم التحرير الكامل للتراب الفلسطيني.

وأكد أمير عبداللهيان: نعتقد ان اجراء استفتاء لكافة سكان فلسطين الاصليين مسلمين ومسيحيين ويهود سيعطي صور واضحة عن مستقبل فلسطين

وأوضح وزير الخارجية الايراني ان بلاده ترحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران.

وقال: نتمنى من السعودية ومسؤوليها التحرك لمصلحة المنطقة.

وحول مفاوضات فيينا نوه وزير الخارجية الايراني الى انه "لا زالت هناك امور عالقة في فيينا ولم نتوصل الى الغاء كل الحظر"، مؤكدا ان التوصل الى اتفاق نهائي سيكون مفيدا لكل المنطقة.

وشدد أمير عبداللهيان انه "نعتقد ان على الولايات المتحدة ان تسلك الطريق الصحيح لابرام الاتفاق وعدم التلاعب بالوقت".

ووصل وزير الخارجية اليوم الخميس الى لبنان متوجها من سوريا والتقى عصر اليوم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ثم اجتمع مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

وزار امير عبد اللهيان امس الاربعاء دمشق والتقى كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري ثم غادر اليوم دمشق متوجها الى بيروت.