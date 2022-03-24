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أمير عبداللهيان: نعتقد ان على الولايات المتحدة ان تسلك الطريق الصحيح لابرام الاتفاق وعدم التلاعب بالوقت

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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