الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق نهائي سيكون مفيدا لكل المنطقة

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا: المنفي وحزب العمل يحثان على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات

ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية اخرى في بطولة آسيا للتجديف

بالصور.. اندلاع حريق بمستشفى الاطفال في بابل جنوب بغداد

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية

هل ما وقع في بئر السبع كابوس العدو تحقق فعلياً؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2022