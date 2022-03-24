ايران تحصد 3 ميداليات ذهبية اخرى في بطولة آسيا للتجديف

العالم - ايران

وفاز فريق الكاياك الإيراني للرجال المكون من أربعة رجال بضم بوريا شريفي وعلي آقا ميرزائي وأمين بوداغي وبيمان قويدل بالميدالية الذهبية في مسافة 1000 متر بزمن قدره 3: 05.057 دقيقة. وحلّت فرق من أوزبكستان وكازاخستان وإندونيسيا والهند وتايلند وقيرغيزيا في المركز الثاني إلى السابع.

وفازت الناز الشافعيان بالميدالية الذهبية في سباق قوارب الكاياك 1000 متر فردي سيدات بزمن قدره 4: 12.638 دقيقة. وحل ممثلو أوزبكستان وكازاخستان وتايلند في المركز الثاني إلى الرابع.

وتوج فريق كانو الزوجي الإيراني المكون من عادل مجللي وشاهو ناصري بالميدالية الذهبية قاطعا مساقة السباق بزمن قدره 3: 44.063 دقيقة وفاز بالميدالية الذهبية، فيما احتلت فرق كازاخستان وأوزبكستان وإندونيسيا وتايلند المراكز التالية.

وبذلك ارتفعت غلة ايران في هذه البطولة الآسيوية الى خمس ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة.

وكان محمد نبي رضائي قد احرز الميدالية الذهبية في سباق كانو لمسافة 1000 متر تلاه منافسون من تايلند وأوزبكستان وطاجيكستان والهند وإندونيسيا وكازاخستان وتايوان.

كما توج علي آقا ميرزائي بميدالية ذهبية في سباق الكاياك الفردي لمسافة 1000 متر متقدما علي منافسين من أوزبكستان وتايوان وكازاخستان وقرغيزيا وإندونيسيا وتايلند وهونغ كونغ.

واحرز أمين بوداغي الميدالية البرونزية في سباق قوارب الكاياك المزدوجة لمسافة 1000 متر واحتل متسابقان من أوزبكستان وكازاخستان المركزين الأول والثاني.