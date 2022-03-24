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سوريا تفوز على لبنان بثلاثية بعد توقف طويل للمباراة

سوريا تفوز على لبنان بثلاثية بعد توقف طويل للمباراة
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب سوريا الذي فقد آماله كلياً ببلوغ كأس العالم، على نظيره منتخب لبنان بثلاثية نظيفة دون رد، على ملعب صيدا الدولى، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر.

العالم ـ رياضة

وأفتتح علاءالدالي التهديف لمنتخب سوريا في الدقيقة 14 ثم أضاف مارديك مارديكيان الهدف الثانى في الدقيقة 38 من ضربة جزاء ثم اختتم محمد المرمور الثلاثية في الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول والمباراة.

وتوقفت المباراة لفترة طويلة بسبب شغب الجماهير حيث أمر الحكم اللاعبين بمغادرة الملعب بسبب الشغب قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، بعد أن تأخرت انطلاقة الشوط الثاني أيضا.

وحاول لاعبو لبنان تهدئة الجماهير الثائرة بين الشوطين بسبب نتيجة الشوط الأول، لكن مع استمرار الهتافات المسيئة ورمي مقذوفات على أرض الملعب توقف اللعب مجددا.

وبعد توقف طويل قرر الحكم استئناف اللعب عقب مغادرة الجماهير، دون تغيير في النتيجة.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب السوري المركز الخامس ويبقى لبنان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

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