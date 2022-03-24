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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

طهران- بيروت ومقترحات إيرانية لحل الازمة الراهنة العراق.. مخاض تشكيل الحكومة الجديدة

طهران- بيروت ومقترحات إيرانية لحل الازمة الراهنة العراق.. مخاض تشكيل الحكومة الجديدة
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة..زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت، آتيا من دمشق في خضم ما تشهده المنطقة من قضايا شائكة في الامن والسياسة.

العالم - بانوراما

الوزير عبداللهيان اكد انفتاح ايران على معالجة قضايا المنطقة بالمنطق والحوار بين دولها مؤكدا على ثوابت ايران النووية وعلى الحوار بين طهران والرياض.

وجدد موقفه الرافض لكل اشكال الحروب والصراعات، زيارة ألقت الضوء على الدور الايراني الفاعل تجاه قضايا المنطقة والسعي الى حلحلتها عبر الدبلوماسية والحوار.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول: اعلان تحالف إنقاذ وطن الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء في العراق، مشيرا إلى أنه رشح ريبر احمد البرزاني لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في المقابل رجح 'الإطار التنسيقي' عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد السبت المقبل محذرا من أن هذ الوضع سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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