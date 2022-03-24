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بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وتوجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة المقبلة للمجموعة بدلا من روسيا.

العالم-الاميركيتان

يتبع..

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