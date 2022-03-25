هاشتاغ.. عملية بئر السبع في التواصل الإجتماعي

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وكذلك تطرق البرنامج الى مرور سبع سنوات على العدوان السعودي ضد اليمنيين. سبع سنوات لم يحقق فيها العدوان ايا من اهدافه، بينما أثبت اليمنيون انهم لا يستسلمون وأنهم قادرون على ضرب المعتدي في عمق داره.

البرنامج تطرق ايضا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، بعد ما تحولت الى الامر باطاعة الحاكم والنهي عن انتقاده. هذا ما اثبته عضو هيئة كبار العلماء في السعودية صالح الفوزان الذي اعتبر ان من لا يدعو للحاكم والوالي منافق ومن الخوارج.

وأخيرا تطرق البرنامج الى ما شهده الاردن قبل يومين من انتخابات محلية لاختيار مجالس البلدات والمحافظات. هذه الانتخابات اجريت وسط مقاطعة من احزاب المعارضة التي اتهمت السلطات بالتعامل معها بسلبية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..