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حماس تحذر من تداعيات تصديق الاحتلال على بناء مستوطنات بالقدس

حماس تحذر من تداعيات تصديق الاحتلال على بناء مستوطنات بالقدس
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إنّ "تصديق سلطات الاحتلال على بناء 1200 وحدة سكنية في الحيّ الاستيطاني (كريات يوفال) بمدينة القدس المحتلة جريمة جديدة في سياق العدوان المتواصل ضد أرضنا ومقدساتنا".

العالم - فلسطين

وحذّر الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان، من "تداعيات التغوّل الاستيطاني المتواصل، والذي يقام هذه المرَّة على 30 ألف متر مربع، ويقضي بهدم خمس بنايات قديمة، كلّ منها مكوّن من ثمانية طوابق، وسط صمت وتقاعس إقليمي ودولي".

وتابع: "هذا القرار يكشف مجدّداً طبيعة العقلية الصهيونية الحاكمة، التي تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ويضع جامعة الدول العربية، والمجتمع الدّولي أمام مسؤولياتهم في تجريم هذا الفعل، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه على أرضنا ومقدساتنا".

ودعا القانوع، قيادة السلطة الفلسطينية إلى "التحرّك الجدي لوقف كل أشكال التنسيق الأمني معه، والتوقف عن الرّهان على مسار المفاوضات العبثية، والانتقال إلى مربع المقاومة الوطنية الشَّاملة دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وحماية لشعبنا من تغوّل الاستيطان وعبث المستوطنين".

وصدقت ما تسمى "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على بناء 1200 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "كريات يوفال" بمدينة القدس المحتلة.

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