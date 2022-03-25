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شاهد.. سبع سنوات واليمن عصي على العدوان

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

سبع سنوات تمر على العدوان السعودي ضد اليمنيين. سبع سنوات لم يحقق فيها العدوان ايا من اهدافه، بينما أثبت اليمنيون انهم لا يستسلمون وأنهم قادرون على ضرب المعتدي في عمق داره.

العالم - خاص بالعالم

وفي الذكرى السابعة للعدوان، رسالة من القوات اليمنية الى دول تحالف العدوان، كشف عنها المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع.

ومع اقتراب اختتام السنة السابعة للعدوان تفاعلٌ من الناشطين على مواقع التواصل.

هنا نقرأ تغريدة من "فاهم الامير" وفيها. خاسر من قال أو يظن بأنك يا شعب الإيمان تخضع، تذل تجبن. الشعب لديه رصيد من العزيمة التي تكفيه بأن يواجه الأنس والجن معا لن يلين أو يستكين بل يزداد عزم يقين ثبات تضحية حتى يأذن الله بالنصر.

"عبدالله" ايضا علق. لقد افسح اليمانيون المجال للمفاوضات السياسية وللغة العقل والحكمة طويلا ومازالوا حتى هذه اللحظة فلا تجبروهم على الدخول في معركة اللاعودة اغتنموا الفرصة قبل ان يحدث ما لا تحمد عقباه.

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